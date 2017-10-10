Андрей Лунев: "Черчесов сказал, что мы играли академично"

Вратарь сборной России Андрей Лунев после товарищеского матча против Ирана (1:1) отметил, что национальной команде надо было использовать свои шансы. По его словам, он только знакомится с партнерами по команде.

- Думаю, что всю игру мы здорово играли, надо было использовать свои шансы, - сказал Лунев. - Мы были лучше Ирана. Рад, что тренер вызвал меня. Я только знакомлюсь с командой, провел второй матч. Повторюсь, очень рад. У Ирана не было шансов, мы же провели всю игру в атаке. Неплохо, что отыгрались. Проявили характер, но жаль, что не выиграли.

- Что сказал тренер после игры?

- Сказал, что до гола играли академично, а только после того, как пропустили начали играть с тем качеством, с которым должны были играть с самого начала.

- Когда вы узнали, что выйдете сегодня в основе?

- Когда узнал, тогда узнал (улыбается).

- С Акинифеевым как-то говорили до матча?

- Мы все друг друга поддерживаем - и Игорь, и Володя Габулов.

- Сегодня вы очень часто выбивали мяч либо на Фернандеса, либо на Рауша. Это установка не выбивать в центр?

- Нет, просто они были открыты.

- Как оцените свой дебют?

- Лучше спросить у тренера. Конечно, хотелось бы сыграть на ноль.

- Вы почувствовали, какие соперники будут на ЧМ?

- Это товарищеские игры. В них все равно другая атмосфера. Летом все будет иначе - 100 процентов. (Артур ЕНИКЕЕВ)