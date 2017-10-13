Андрей Лунев: "Аргентина и Испания - очень сильные соперники"

Вратарь сборной России Андрей Лунев позитивно оценил предстоящие контрольные матчи с Аргентиной и Испанией. Сегодня было объявлено, что 11 ноября россияне сыграют с аргентинцам, а 14 ноября - с испанцами.

- Рад, что сборная сыграет против Испании и Аргентины, - сказал Лунев. - Не могу отдать предпочтение, потому что обе команды с приставкой "топ". Обе сборные отличные, обе очень сильные. Самые ли это звездные соперники для меня? Для начала нужно понять, буду ли я играть. (Андрей СИЗЯКИН)

Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией