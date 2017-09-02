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12:55 | Футбол — Сборная России

Андрей Кобелев: "Мутко попросил в интересах сборной вернуть Денисова"


Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев признался, что вернул в команду полузащитника Игоря Денисова в ущерб результату. Специалист отметил, что у него не было конфликта с хавбеком.

- Я вернул его в "Динамо" вопреки футбольным принципам, в ущерб результату, команде и себе. А произошло это благодаря одному руководителю, который попросил это сделать в интересах сборной.

Нет, никаких конфликтов с Денисовым у нас не было. Но, с моей точки зрения, для той нашей команды он был лишним. Я ему это сказал, когда мы абсолютно тихо и спокойно поговорили: "Игорь, ты перерос эту команду. Ты должен играть в более сильном коллективе, где тебе будет комфортно. А у нас сейчас немножко другая ситуация. Мы должны сейчас вгрызаться и держаться вместе".

Это было в конце первой части чемпионата, когда я на три игры его отстранил. Никто не верит, что у нас не было конфликта. Но это так! Я просто дал ему три месяца, чтобы найти себе команду, в которой ему удобно будет играть.

– А то, что неудобно, было видно по его отношению к делу?

– По многим факторам. В том числе финансовому. Тренер должен контролировать ситуацию в команде, психологическую в том числе. Но получилось так, что зимой новый клуб себе Игорь не нашел, и его пришлось вернуть.

– Сейчас не стали бы возвращать его даже при таком звонке?

– Нет.

– Назовете фамилию звонившего?

– Не буду. Пусть люди догадаются с трех раз.

– И все же – скажете, кто?

– Понятно, что это был Виталий Леонтьевич. Но ни "Динамо", ни сборной это на пользу не пошло. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Андрея Кобелева

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