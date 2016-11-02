Андрей Кобелев: "Кокорин заслужил право вернуться в сборную России"

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев выразил мнение, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин является лучшим футболистом страны на своей позиции. По его словам, форвард заслужил вызов в сборную России.

– В сборную должны вызываться сильнейшие футболисты страны, – подчеркнул в интервью "Известиям" Кобелев. – Я считаю, что на сегодняшний день Кокорин – лучший на своей позиции. Он заслужил право вернуться. Уже давно пора забыть про тот злосчастный эпизод в ночном клубе и жить дальше. Саша обрел уверенность в себе и показывает стабильно игру высокого уровня.