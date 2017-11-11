Андрей Канчельскис: "В матче с Аргентиной не надо надеятся лишь на Акинфеева"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что наибольшие опасения в текущем составе национальной команды вызывает линия обороны. По его мнению, зашитникам в товарищеском матче с Аргентиной нужно играть внимательно и подстраховывать друг друга, а не надеятся только на вратаря Игоря Акинфеева.

- Надеюсь, на новых "Лужниках", при поддержке болельщиков наша сборная будет выглядеть достойно на фоне топ-команды, - сказал Канчельскис. - Конечно, если аргентинцы забьют быстрый гол, то станут играть спокойно, по результату. Им нет смысла особенно напрягаться и выиграть крупно. Южноамериканцы находятся в рейтинге ФИФА на четвертом месте, нам далеко до этого… Но надо выходить и показывать все, на что способны. И не надо боятся Месси и Агуэро.

- Не страшно за защитников, которые будут играть против тех же Месси и Агуэро?

- Смотря какие защитники будут играть.

- И кто, по вашему мнению, должен сыграть?

- Не зная обстановки в команде и состояния футболистов сложно говорить. Но , будем честными, паша защитная линия - самая проблемная. Тем, кто выйдет на поле, надо очень внимательно следить за нападающими соперника. Нужно подстраховывать друг друга, помогать, а не надеятся на одного Акинфеева, который постоянно вытаскивает "мертвые" мячи. Защитникам тоже стоит помогать вратарю.

- С каким счетом закончится матч?

- Думаю, сборная Аргентины победит, но с минимальным счетом. Хотя преимущество явно за нашими соперниками. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники" в субботу, 11 ноября, начало - в 16:00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.