Андрей Канчельскис: "У нас в футболе работают дилетанты"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис сказал, что не верит в выход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира. По мнению экс-хавбека "красных дьяволов", большинство людей, работающих в российских клубах являются дилетантами.

- Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие…Кубок Конфедерации все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете.…

- Да ладно? Египет нас обойдет?

– Подождите. Еще Саудовская Аравия нас может обойти.

– Ну это вы уже совсем пессимист.

– Я реалист. Не надо называть меня пессимистом. Я вижу, что творится в нашем футболе и говорю правду. У нас 80 процентов людей в клубах – дилетанты. Так почему мы все кричим, что у нас все хорошо?! Слепые? Да у нас на спортивный канал приходят комментировать футбол не эксперты, а люди из "Камеди клаба". Это куда годится? Да скоро ребята из "Дома-2" подтянутся и будут комментировать футбол. Все к этому и идет… Что за клоунада? Где нормальные комментаторы? Запустите на "Матч ТВ" людей из "Дома-2" и все будет ок.

– Почему вы не востребованы сейчас в футболе?

– Да потому что у нас в футболе работают дилетанты. Почему Горлуковича, Гаврилова, Дасаева не приглашают на спортивный канал? Что происходит в этой стране? Что они творят?! Уже убили футбол и его теперь добивают! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Андрея Канчельскиса