Андрей Канчельскис: "У нас в футболе работают дилетанты"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис сказал, что не верит в выход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира. По мнению экс-хавбека "красных дьяволов", большинство людей, работающих в российских клубах являются дилетантами.
- Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие…Кубок Конфедерации все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете.…
- Да ладно? Египет нас обойдет?
– Подождите. Еще Саудовская Аравия нас может обойти.
– Ну это вы уже совсем пессимист.
– Я реалист. Не надо называть меня пессимистом. Я вижу, что творится в нашем футболе и говорю правду. У нас 80 процентов людей в клубах – дилетанты. Так почему мы все кричим, что у нас все хорошо?! Слепые? Да у нас на спортивный канал приходят комментировать футбол не эксперты, а люди из "Камеди клаба". Это куда годится? Да скоро ребята из "Дома-2" подтянутся и будут комментировать футбол. Все к этому и идет… Что за клоунада? Где нормальные комментаторы? Запустите на "Матч ТВ" людей из "Дома-2" и все будет ок.
– Почему вы не востребованы сейчас в футболе?
– Да потому что у нас в футболе работают дилетанты. Почему Горлуковича, Гаврилова, Дасаева не приглашают на спортивный канал? Что происходит в этой стране? Что они творят?! Уже убили футбол и его теперь добивают! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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shu
Subulcus Марш к Тине под юбку! Пепсиколыш.
18:54 10 января
Player124
Так и есть. Дилетантизм зашкаливает. Нормальных комментаторов почти нет.
18:12 10 января
rusfed 2.0
Не в футболе - везде!
17:26 10 января
Beard
Subulcus Насрать во что КонЧалскис верит... Он никто и звать никак..............................Качельских за четыре сезона ,что он играл за МЮ, в Премьер лиге провёл 92 % матчей,123 из 133.Всего во всех турнирах за «МЮ» Канчельскис сыграл 162 матча и забил 36 голов. По итогам голосования среди болельщиков с целью определения ста величайших игроков в истории «МЮ» Канчельскис занял 25-е место.Продали в межсезонье 94-95,в этом сезоне был травмирован и выходил на замены,и был продан в Эвертон за 5.5 млн. фунтов,хотя купили его всего за 650 тыс.Кстати , его место занял не кто-нибудь,а Бэкхем.Если бы не уход Канчельскиса,не факт,что Бэкхэм заиграл в МЮ.
17:00 10 января
Subulcus
Насрать во что КонЧалскис верит... Он никто и звать никак
16:45 10 января