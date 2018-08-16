08:20 | Футбол — Сборная России

Андрей Канчельскис: "Переход Черышева пойдет на пользу не только ему, но и сборной России"


Экс-футболист "Манчестер Юнайтед"  Андрей Канчельскис пожелал Денису Черышеву закрепиться в "Валенсии", а также отметил, что его переход пойдет на пользу сборной России.

– Денис очень качественно отыграл ЧМ-2018 и вновь поверил в свои силы, – приводят "Известия" слова Канчельскиса, – Его переход в "Валенсию" пойдет на пользу не только ему, но и национальной команде. Под руководством тренера, которого хорошо знает, Черышев способен прогрессировать и стать полноценным лидером сборной. Самое важное – обойтись без травм. После крупных турниров, таких как чемпионат мира и Европы, у игроков всегда наступает функциональный спад. Желаю Денису побыстрее его преодолеть, подойти к началу сезона в хорошей форме и закрепиться в составе "Валенсии".

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https://iz.ru/778390/timur-ganeev/samoe-vazhnoe-oboitis-bez-travm

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