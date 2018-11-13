Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: "В России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся"

Бывший полузащитник сборной России, "МЮ" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис удивлен приглашением в национальную команду натурализованного бразильца Ари. Форвард "Краснодара" приехал в понедельник в Новогорск для подготовки к матчам с Германией (контрольная встреча, 15 ноября, Лейпциг) и Швецией (Лига наций, 20 ноября, Сольна).

– Вызову Ари я не удивлен – у нас что хотят, то и творят! – сказал Канчельскис. – Даже добавить нечего. Не удивлюсь, если последуют какие-то другие интересные ходы. Мне вот что странно: в стране 150 миллионов населения, а мы занимаемся натурализацией!

– Позитивный пример Мариу Фернандеса вас не убедил?

– Согласен на 100 процентов, он очень помог, к Мариу вопросов нет. Видно, как парень старается, заряжает других своим отношением и желанием в сборной и ЦСКА. Но Ари?! (Евгений Белоусов)