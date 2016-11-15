Андрей Канчельскис: "Кокорину нужно меньше внимания обращать на критику"

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после победы национальной команды над Румынией (1:0) в контрольном матче в Грозном подчеркнул, что нападающему Александру Кокорину нужно вновь доказывать, что он умеет играть в футбол. По словам Канчельскиса, товарищескую встречу с Катаром (1:2) всем футболистам команды Станислава Черчесова нужно вычеркнуть из своей футбольной жизни.

– Что можете сказать о Кокорине?

– Я вижу, что у него большие проблемы, – подчеркнул Кокорин. – Какие? Не знаю. Может, психологические, может, в семье что-то. На него сейчас очень сильное давление, а критику он воспринимает слишком близко. Ему надо это пережить, перебороть. В футбол он играть умеет, но сейчас ему надо вновь это доказывать.

– Как ему решить все эти проблемы?

– Просто ему не надо обращать внимания на эту критику и больше уделять времени футболу. К сожалению, он сейчас пошел по другому пути. Но Кокорин в этом не виноват. Это вопрос к нашим руководителям. Если бы вам предложили два, три или четыре миллиона евро, вы бы не согласились? С Сашей надо поговорить. Если он хочет дальше развиваться и играть со сборной, то пусть работает, в другом случае, надо прощаться. Талант? Сколько лет мы уже о нем говорим, но что-то таланта не видно. Один негатив. Пора вопрос решать конкретно. Хватит заниматься детским садом, если мы хотим двигаться вперед. Доверять? Сколько можно уже! Четыре года уже доверяем. А хочет ли он сам выступать за сборную? Должны получать шанс те, кто хотят играть в футбол.

– Те, кто сейчас в сборной, хотят играть в футбол?

– По сегодняшней игре, да.

– А по матчу с Катаром?

– Его вообще нужно забыть. Это была безвольная игра, безобразие. Каждому футболисту, выступавшему там нужно вычеркнуть этот матч из своей футбольной жизни. Я не видел такой игры у нашей сборной уже лет десять. (Ярослав СУСОВ)