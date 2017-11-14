Андрей Канчельскис: "Играть с Испанией первым номером - безумие"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что в контрольном матче с Испанией команде Станислава Черчесова придется тяжелее, что в игре с Аргентиной (0:1).Также экс-хавбек выразил уверенность в том, что встреча будет результативной.

- Нам всегда нужно играть вторым номером, тем более с испанцами, - цитирует "Р-Спорт" Канчельскиса. - Не надо обманывать себя. Это безумие – играть против Испании первым номером, говорить, что мы должны прессинговать их. Когда прессингуешь, соперник не может выйти из обороны в атаку. Это годами тренируется. Против Испании надо играть вторым номером, не давать им пространства. Они на высочайшем уровне контролируют мяч.

Сборной России в матче с испанцами придется намного тяжелее, чем с аргентинцами, которые пешком ходили. Аргентинцы усилий никаких не прикладывали. Сборная Испании будет играть по-другому. Если они поймают свою игру, очень большие проблемы будут у нашей команды. Голы будут – это 100 процентов, хотелось бы, чтобы и наши ребята тоже забили. Испанцы не будут прощать ошибки, как аргентинцы. Те играли вальяжно. Приехали, посмотрели Москву, сыграли в свое удовольствие и уехали.

Напомним, матч Россия - Испания состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия - Испания: коррида в Петербурге