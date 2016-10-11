Андрей Ещенко: "Вопрос со сборной для себя не закрыл, но понимаю, что идет омоложение"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко подчеркнул в интервью "СЭ", что примет приглашение в сборную России, если оно поступит. При этом 32-летний футболист отметил: он понимает, что сейчас идет омоложение национальной команды.
– Наблюдали в воскресенье за встречей Россия – Коста-Рика? - вопрос Ещенко.
– Включил, успел увидеть, как пропустили первый гол, потом сразу второй, затем Самедов один отквитал. А дальше посмотреть, к сожалению, не получилось. Только счет позже узнал.
– Какие-то впечатления остались от увиденного?
– Стадион очень хороший (смеется).
– Вы сами для себя еще не закрыли вопрос со сборной?
– Нет, но прекрасно понимаю, что сейчас готовят команду к домашнему чемпионату мира, поэтому идет омоложение.
– Жирков даже старше вас, но его стабильно вызывают.
– Тоже объяснимо: должны ведь быть опытные футболисты, которые помогали бы в становлении коллектива. Совсем от них отказываться нельзя.
– Но не отклоните же вы приглашение Черчесова, если оно все-таки поступит?
– (Смеется.) Ну конечно нет. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Alex Surovov
Аксиомы российского футбола: 1. Чемпионат России на среднем уровне и не прогрессирует, если в нем занимают второе место такие команды как Ростов. Ростов сравнялся с лидерами, а они не смогли уйти от него. 2. В следующем туре Лиги чемпионов оборона ЦСКА вместе с Игнашевичем, Березуцкими, Акинфеевым, примкнувшим к ним Щенниковым установит ровный антирекорд Лиги чемпионов - 40 матчей с пропущенными подряд голами. Получается, что это худшая оборона из лучших в Европе. Если учесть, что это на протяжении 10 лет не только оборона ЦСКА, но и костяк обороны сборной России, то ожидать от этой обороны чего-то выдающегося не приходится. 3. Березуцкий стал играть еще медленнее и виден только регресс, его проходят молодые и быстрые нападающие, как стоячего. Он уже намекает, что его нужно менять. Пожалейте парня! 4. К ЧМ необходимо полностью наигрывать защиту из молодых, выносливых и быстрых. 5. Акинфеев - хороший вратарь, но он неудачник. Это карма. Необходимо и ему наигрывать замену. Пусть вместе с обороной ЦСКА костьми лягут, чтобы не установить юбилейный антирекорд 40 матчей подряд с голами. 6. Черчесову грош цена в базарный день, если будет продолжать делать ставку на ветеранов, как и его предшественники. Тогда гнать его поганой метлой!
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