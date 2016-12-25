19:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Ещенко: "Не знаю, рассчитывает ли на меня Черчесов"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" подчеркнул, что еще рассчитывает вернуться в сборную России. При этом он отметил, что нынешний тренерский штаб отдает предпочтение более молодым игрокам.

Последний матч за сборную вы провели на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Надеетесь, что вас еще вызовут?

Не знаю, рассчитывает ли на меня Черчесов. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира-2018. Может лучше вызвать молодого парня, у которого впереди много времени.

Вопрос сборной вы для себя не закрываете?

Окончательно нет, буду бороться. Желание играть есть. В любом случае, опытные ребята в сборной тоже нужны. Тот же Самедов или Жирков, которые держат уровень.

Часто вспоминаете чемпионат мира в Бразилии?

– Бывает. Досадно, что не прошли дальше. Забей Самедов во втором тайме Алжиру при счете 1:0, вышли бы из группы. Приятно было побывать в Бразилии, в Рио, прогуляться по пляжам… Но игра с Алжиром все испортила.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/25/andrej-eshchenko-sdelaiu-tatuirovku-v-chest-spartaka.html

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