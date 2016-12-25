Андрей Ещенко: "Не знаю, рассчитывает ли на меня Черчесов"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" подчеркнул, что еще рассчитывает вернуться в сборную России. При этом он отметил, что нынешний тренерский штаб отдает предпочтение более молодым игрокам.

– Последний матч за сборную вы провели на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Надеетесь, что вас еще вызовут?

– Не знаю, рассчитывает ли на меня Черчесов. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира-2018. Может лучше вызвать молодого парня, у которого впереди много времени.

– Вопрос сборной вы для себя не закрываете?

– Окончательно нет, буду бороться. Желание играть есть. В любом случае, опытные ребята в сборной тоже нужны. Тот же Самедов или Жирков, которые держат уровень.

– Часто вспоминаете чемпионат мира в Бразилии?

– Бывает. Досадно, что не прошли дальше. Забей Самедов во втором тайме Алжиру при счете 1:0, вышли бы из группы. Приятно было побывать в Бразилии, в Рио, прогуляться по пляжам… Но игра с Алжиром все испортила.