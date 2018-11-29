12:38 | Футбол — Сборная России

Андрей Аршавин: "В сборной самый сильный по потенциалу – Головин. Второй сидит в СИЗО"

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Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин после завершения "Урока футбола", прошедшего в одной из петербургских школ, поделился мнением о современной сборной России.

– Есть ли в сборной России такие же игроки, какими были вы 10 лет назад? Сравнимые по потенциалу, – вопрос Аршавину.

– Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем. (Егор Бычков)

Напомним, что в СИЗО находятся два российских футболиста: форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

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