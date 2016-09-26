Андрей Аршавин: "Сколько зарабатываю? Спросите у моей бывшей жены и умножьте на два"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что продолжает выступать, в том числе и ради денег. По словам форварда, есть и другие причины.
– Впереди у сборной России домашние крупные турниры. Чего от них ждете и надеетесь ли сами вернуться в национальную команду?
– Я сказал, что мой поезд в плане РФПЛ ушел. Так вот в плане сборной он ушел еще с предыдущей остановки. А турниры значимые и интересные. Как выступим – кто знает...
– Вы продолжаете играть потому, что не наигрались или деньги нужны?
– Много причин. И эти тоже (улыбается). Я не зарабатываю больших денег. Сколько? Спросите у моей бывшей жены и умножьте на два. (Филипп ПАПЕНКОВ)
sailor1990
Намекает, что 50% алиментов платит? Всегда можно часть денег получать левыми бонусами
17:53 26 сентября
Крос
Флаваноид-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потому что он свой. А, значит, некоторым особенно завидно.
17:33 26 сентября
Флаваноид
Многие звезды мирового футбола рекламировали всякую гадость, типа газировки и тех же чипов, но почему то именно над Аршавиным постоянным глумятся и называют "чипсоедом", странно и не понятно...
16:22 26 сентября
Джонни Барабек
А с чипсов тоже алименты платит? Тоже можно у жены уточнить?
14:38 26 сентября
PELMEN GUBASTIY
US46,,,,,,,,,. А, может, доярка "лошка" и вовсе не "Барановская"... А, может, и дети не ЕЁ.... Загадки--вопросы... Вопросы--загадки.....
13:59 26 сентября
US46
Нехило так Барановская лошка подоила.)) Ещё возможно и дети не его.))
13:41 26 сентября
Jean4
Да, да, старая добрая формула: 25%-33%-50%.
13:40 26 сентября
PELMEN GUBASTIY
ШАВА!!!!!!!!!!! Неужели твоё НОВОЕ казахское инет--погоняло " СЧАСТЛИВЧИК" ????
13:36 26 сентября
edgar84
больше всего удивляет, когда люди из сельских газет думают, что знают, кого Аршавин в ЗАГС водил или не водил и при этом еще какие-то предъявы в каментах высказывают, не зная человека лично)
13:34 26 сентября
счастливчик
PELMEN GUBASTIY- Вы простите дурачок (а)? Каких скамеек ,Вы хоть статистику и личные достижения посмотрите за Арсенал. Именная гранитная плита на Аллее Славы в Лондоне чего только стоит. Боже ,сколько неумных еще осталось на Земле.
13:31 26 сентября
счастливчик
PELMEN GUBASTIY- это у тебя нет ни совести ,ни ума у гнусовой (ого ). Не лезьте в чужу личную жизнь , грязным рылом.
13:28 26 сентября
PELMEN GUBASTIY
питерСС,,,,,,,,, Ох, не суди по комментам........ Реклама канцерогенного "паслёна клубненосного" и полировка "аглицких скамеек запасных" -- может быть несопостовима с заработками "ПРОСТОГО БЛОГГГГЕРА" ЭТОЙ ветки....
13:24 26 сентября
PitersS
PELMEN GUBASTIY......ОН чипсами заработал больше, чем ты всеми своими трудовыми подвигами-не завидуй..)
13:15 26 сентября
PELMEN GUBASTIY
ДЕЛАВАР,,,,,,,,, Ты удивишься, но -- ТРОЕ !!!!!!!
13:06 26 сентября
Delavar-80
Орлов в одном из интервью рассказывал как Юлия сильно его любила. Он так и сказал, что Аршавин не понимал своего счастья. Я конечно подробностей не знаю, но троллинг его не понимаю. В конце концов у него кажется 2 детей от нее. Что ей было, ничего для себя и для них не требовать?
13:00 26 сентября
PELMEN GUBASTIY
Совести у ЭТОГО гнусавого чипсоеда нет напрочь!!!!!! "У жены спросить" ????????? А ты её в ЗАГС водил??? Кольцо на палец одевал??? Тётку с лентой наперевес слушал????? Или стыдно Барановскую любовнией--сожительницей называть????
12:56 26 сентября