12:46 26 сентября | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Аршавин: "Сколько зарабатываю? Спросите у моей бывшей жены и умножьте на два"

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Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что продолжает выступать, в том числе и ради денег. По словам форварда, есть и другие причины.

– Впереди у сборной России домашние крупные турниры. Чего от них ждете и надеетесь ли сами вернуться в национальную команду?

– Я сказал, что мой поезд в плане РФПЛ ушел. Так вот в плане сборной он ушел еще с предыдущей остановки. А турниры значимые и интересные. Как выступим – кто знает...

– Вы продолжаете играть потому, что не наигрались или деньги нужны?

– Много причин. И эти тоже (улыбается). Я не зарабатываю больших денег. Сколько? Спросите у моей бывшей жены и умножьте на два. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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sailor1990

Намекает, что 50% алиментов платит? Всегда можно часть денег получать левыми бонусами

17:53 26 сентября

Крос

Флаваноид-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потому что он свой. А, значит, некоторым особенно завидно.

17:33 26 сентября

Флаваноид

Многие звезды мирового футбола рекламировали всякую гадость, типа газировки и тех же чипов, но почему то именно над Аршавиным постоянным глумятся и называют "чипсоедом", странно и не понятно...

16:22 26 сентября

Джонни Барабек

А с чипсов тоже алименты платит? Тоже можно у жены уточнить?

14:38 26 сентября

PELMEN GUBASTIY

US46,,,,,,,,,. А, может, доярка "лошка" и вовсе не "Барановская"... А, может, и дети не ЕЁ.... Загадки--вопросы... Вопросы--загадки.....

13:59 26 сентября

US46

Нехило так Барановская лошка подоила.)) Ещё возможно и дети не его.))

13:41 26 сентября

Jean4

Да, да, старая добрая формула: 25%-33%-50%.

13:40 26 сентября

PELMEN GUBASTIY

ШАВА!!!!!!!!!!! Неужели твоё НОВОЕ казахское инет--погоняло " СЧАСТЛИВЧИК" ????

13:36 26 сентября

edgar84

больше всего удивляет, когда люди из сельских газет думают, что знают, кого Аршавин в ЗАГС водил или не водил и при этом еще какие-то предъявы в каментах высказывают, не зная человека лично)

13:34 26 сентября

счастливчик

PELMEN GUBASTIY- Вы простите дурачок (а)? Каких скамеек ,Вы хоть статистику и личные достижения посмотрите за Арсенал. Именная гранитная плита на Аллее Славы в Лондоне чего только стоит. Боже ,сколько неумных еще осталось на Земле.

13:31 26 сентября

счастливчик

PELMEN GUBASTIY- это у тебя нет ни совести ,ни ума у гнусовой (ого ). Не лезьте в чужу личную жизнь , грязным рылом.

13:28 26 сентября

PELMEN GUBASTIY

питерСС,,,,,,,,, Ох, не суди по комментам........ Реклама канцерогенного "паслёна клубненосного" и полировка "аглицких скамеек запасных" -- может быть несопостовима с заработками "ПРОСТОГО БЛОГГГГЕРА" ЭТОЙ ветки....

13:24 26 сентября

PitersS

PELMEN GUBASTIY......ОН чипсами заработал больше, чем ты всеми своими трудовыми подвигами-не завидуй..)

13:15 26 сентября

PELMEN GUBASTIY

ДЕЛАВАР,,,,,,,,, Ты удивишься, но -- ТРОЕ !!!!!!!

13:06 26 сентября

Delavar-80

Орлов в одном из интервью рассказывал как Юлия сильно его любила. Он так и сказал, что Аршавин не понимал своего счастья. Я конечно подробностей не знаю, но троллинг его не понимаю. В конце концов у него кажется 2 детей от нее. Что ей было, ничего для себя и для них не требовать?

13:00 26 сентября

PELMEN GUBASTIY

Совести у ЭТОГО гнусавого чипсоеда нет напрочь!!!!!! "У жены спросить" ????????? А ты её в ЗАГС водил??? Кольцо на палец одевал??? Тётку с лентой наперевес слушал????? Или стыдно Барановскую любовнией--сожительницей называть????

12:56 26 сентября

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