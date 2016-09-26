Андрей Аршавин: "Сколько зарабатываю? Спросите у моей бывшей жены и умножьте на два"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что продолжает выступать, в том числе и ради денег. По словам форварда, есть и другие причины.

– Впереди у сборной России домашние крупные турниры. Чего от них ждете и надеетесь ли сами вернуться в национальную команду?



– Я сказал, что мой поезд в плане РФПЛ ушел. Так вот в плане сборной он ушел еще с предыдущей остановки. А турниры значимые и интересные. Как выступим – кто знает...



– Вы продолжаете играть потому, что не наигрались или деньги нужны?



– Много причин. И эти тоже (улыбается). Я не зарабатываю больших денег. Сколько? Спросите у моей бывшей жены и умножьте на два. (Филипп ПАПЕНКОВ)