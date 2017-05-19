Андрей Аршавин: "Поехал бы на ЧМ-2018 с огромным удовольствием, но надо быть реалистом"

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин признался, что на данный момент не может рассчитывать на вызов в национальную команду, но все было бы иначе, показывай он уровень игры прошлого года. Также он признался, что хотел бы выступить на чемпионате мира-2018, но остается реалистом. Последний раз Аршавин выходил на поле в форме национальной команды в 2012 году.

- Сейчас – нет, поскольку я последние пару месяцев даже в клубе не всегда играю, - цитирует "Р-Спорт" Аршавина. - Ситуация всегда конкретна и меняется каждый месяц – на каждую позицию надо приглашать сильнейших на данный момент. И подходящих под используемые командой схемы. Может быть, я подумал бы об игроке Аршавине, если бы он показывал прошлогодний уровень.

"Мечта в душе" - это слишком пафосные слова. Конечно, если бы меня вдруг пригласили на ЧМ-2018, поехал бы с огромным желанием и удовольствием. Но надо быть реалистом.

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