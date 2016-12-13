16:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Аршавин: "Не вижу предпосылок, чтобы нынешняя сборная России играла в полуфинале ЧМ или Euro"

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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, который на данный момент выступает за "Кайрат", в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил мнение, что в ближайшее время национальная команда не сможет выйти в полуфинал чемпионата мира или чемпионата Европы. По его словам, болельщикам придется долго ждать, чтобы увидеть повторение успеха Euro-2008.

- По-моему, сборную России всегда критикуют, - сказал Аршавин. - Есть ли у нынешнего поколения шанс повторить успех 2008 года? Я еще тогда говорил, что этого придется долго ждать. Пока я не вижу предпосылок, чтобы национальная команда играла в полуфинале чемпионата мира или Европы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

500 % ПРАВ!!!

17:53

marksan

Как надоел эта шелупонь!

16:33

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