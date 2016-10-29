Андрей Аршавин: "Кокорин с Мамаевым скоро вернутся в сборную"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин считает, что форвард петербургской команды Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в скором времени могут вернуться в состав национальной сборной. По словам игрока "Кайрата", в настоящее время в сборной идет просмотр кандидатов, которые могут выступить на чемпионате мира-2018.

– Думаю, что Кокорин с Мамаевым скоро вернутся в состав, – приводит ТАСС слова Аршавина. – В данный момент идет просмотр кандидатов, которые могут выступить на чемпионате мира через два года.

Смог бы я теперь вернуться в сборную и стать одним из ее лидеров? Трудно сказать. Пока ты не проверишь это, так можно говорить о любом футболисте.



