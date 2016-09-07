Андрей Аршавин: "Черчесов - идеальный вариант для сборной России"

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отметил, что назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды является идеальным вариантом.

- Я думаю, что в нынешней ситуации Станислав Черчесов - это идеальный вариант для сборной России, - приводит официальный сайт ФИФА слова Аршавина.