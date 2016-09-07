Андрей Аршавин: "Черчесов - идеальный вариант для сборной России"

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отметил, что назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды является идеальным вариантом.
- Я думаю, что в нынешней ситуации Станислав Черчесов - это идеальный вариант для сборной России, - приводит официальный сайт ФИФА слова Аршавина.
Антимайдан
О Слуцком он так не говорил. Надеюсь, эксперт Аршавин прав.
19:51
Dymanomashina
Тот случай, где я с Андрейкой соглашусь. Противникам же задуматься не мешало бы, а КТО? Бердыев? То есть с Турцией и Ганой было бы 3:0 и 4:0 при зубодробильной игре? Дануна! Примерно одинаковые варианты, для меня Бердыев - более клубный. КТО ЕЩЕ? Да НИ ОДНОГО варианта больше НЕТ!!! Так чего ноете?
18:49
GraF_77
Молодец, Андрюша. Хорошо лизнул.
18:42
баламошка
Тоже что ли захотел в Сборную? Иди лучше к Ромке Широкову и Сычу в их супер лигу на пивасик играть.
18:28