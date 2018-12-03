21:45 | Футбол — Сборная России

Андрей Аршавин: "Благодаря "Арсеналу" меня узнали по всему миру, но с "Зенитом" связаны лучшие воспоминания"

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Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал время пребывания в питерской команде лучшим моментом в карьере.

– Конечно, я рад, что меня стали узнавать по всему миру, когда я перешел в "Арсенал"​, но самые яркие моменты в футболе связаны с пребыванием в "Зените", – заявил Аршавин. – Это был самый яркий футбол для меня. В Англии необходимо быстрее принимать решения. Там нужно бегать быстрее, даже если ты не можешь. Уровень сопротивления намного выше, чем в чемпионате России.

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