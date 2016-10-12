Анатолий Воробьев: "Положение в рейтинге ФИФА отражает системный кризис в российском футболе"

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев отметил, что для повышения рейтинга национальной команды необходимо вывести из кризиса весь российский футбол. В октябрьском пресс-релизе рейтинга ФИФА сборная России опустится на 52-е место.

- Я считаю, что есть более важный показатель, чем место в рейтинге ФИФА, - приводит "Р-Спорт" слова Воробьева. - Это индекс развития футбола (Football development index), по этому показателю Россия сейчас находится примерно на 20-м месте. Если мы будем улучшать инфраструктуру, что предусмотрено стратегией развития футбола, выращивать своих тренеров, то тогда со временем и вот этот показатель – рейтинг первой сборной - будет выше. Пока же этот результат отражает системный кризис в российском футболе в целом.

Виталий Мутко: "Наш рейтинг ФИФА будет только опускаться. Но что там за такие рейтинги?!"