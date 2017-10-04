Анатолий Бышовец: "Возлагаю большие надежды на тандем Кокорина и Смолова"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин полностью заслужил вызов в национальную команду. По его словам, есть надежда на то, что заиграет тандем Кокорин - Смолов.

– Кокорин очень качественно проводит сезон как на внутренней арене, так и на европейской, – приводят "Известия" слова Бышовеца. – Нет никаких сомнений, что он заслужил вызов в национальную команду. Очень рад его возращению и возлагаю большие надежды на его тандем с Федором Смоловым. Надеюсь, именно эти футболисты к началу чемпионата мира-2018 будут влиять на качество игры и результаты нашей команды.