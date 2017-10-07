Анатолий Бышовец: "У корейцев амбиции больше, чем у многих ребят из России"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в преддверии товарищеского матча против Кореи отметил работоспособность соперников. По его словам, корейских футболистов отличает самоотдача, дисциплина и уникальная физика.

– Что такое корейский футбол, если одним словом?

– Работоспособность. В 90-е в Корее работал с двумя командами – олимпийской и национальной. Кстати, играли с молодежной сборной России – ею руководили Гершкович и Гаджиев. В обоих матчах мы победили – 3:0 и 1:0. Так с меня в Лужниках потребовали тысячу долларов за тренировку. Я бы дал и пять, но пошли работать в парке. И, к слову, затем обыграли раменский "Сатурн" со счетом 5:0.

– Но все же что скажете о лучших качествах корейцев?

– Самоотдача и дисциплина, уникальная физика. Техническая оснащенность не была на высоте – профессиональный футбол в Корее в то время только начинался. И мы стали приглашать лучшие клубные и сборные команды. И на ЧМ-94 Корея сделала ничью с Боливией и Испанией, уступив только Германии – действующему чемпиону мира.

– Вы сказали о физических качествах. Почему они столь высоки?

– За счет кроссов, которые повышают выносливость – их корейцы бегают в студенчестве. И конечно, сердечно-сосудистая система у них уникальная.

– Почти вся сборная состоит из легионеров. В Корее разве мало платят?

– Не думаю, что причина в деньгах. Хотя многие выступают и в Японии, где платят больше. Но у всех корейцев есть амбиции, которых нет у многих наших молодых ребят. Жизнь идет от цели к цели – сначала ты игрок клуба, потом сборной, потом хочешь победить в турнире. Но что дальше? Сыграть в лучшем чемпионате Европы? Жизнь – это бег с барьерами, корейцы это понимают. (Сергей ЕГОРОВ)

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