21:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Анатолий Бышовец: "Сборной России нужно время"

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после поражения от Кот-д'Ивуара (0:2) критично отозвался об игре подопечных Станислава Черчесова. Он отметил, что национальной команде необходимо время, чтобы перестроиться, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА,

– Недоволен качеством игры сборной, – сказал Бышовец. – Порадовала лишь атмосфера, болельщики. Команда сейчас перестраивается, ей нужно время чтобы наладить взаимодействия между игроками. Черчесов проводит эксперименты в обороне. Не получилась игра в атаке, не понимали, как действовать. Но еще впереди много матчей, можно довести игру до отработанных действий.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tigana.1982

Сборной нужен тренер умеющий из сереньких футболишек хоть что-то выжать. Фамилию такого все и сами знают... Да и за год до чемпионата мира пора бы уже определить костяк команды, постоянно его наигрывая и проверяя по паре-тройке игроков. Каждый раз менять две-трети состава - дорога в никуда!

22:49

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