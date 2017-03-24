Анатолий Бышовец: "Сборной России нужно время"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после поражения от Кот-д'Ивуара (0:2) критично отозвался об игре подопечных Станислава Черчесова. Он отметил, что национальной команде необходимо время, чтобы перестроиться, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА,

– Недоволен качеством игры сборной, – сказал Бышовец. – Порадовала лишь атмосфера, болельщики. Команда сейчас перестраивается, ей нужно время чтобы наладить взаимодействия между игроками. Черчесов проводит эксперименты в обороне. Не получилась игра в атаке, не понимали, как действовать. Но еще впереди много матчей, можно довести игру до отработанных действий.