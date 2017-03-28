14:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Анатолий Бышовец: "С Бельгией Россия сыграет вничью - 1:1"

0
0
0
0
1

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что шансы национальной команды на победу в товарищеском матче с Бельгией выше, чем в матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист подчеркнул, что подопечные Роберто Мартинеса выступят без ведущих игроков.

– Анализ встречи с Кот-д'Ивуаром, сделанные выводы и вернувшиеся в состав нашей команды выздоровевшие футболисты помогут улучшить качество игры, – сказал Бышовец. – Шансы на то, чтобы победить в предстоящей встрече, гораздо выше, чем в матче с африканцами. Конечно, Бельгия – сильный соперник, но два дня назад эта команда сыграла сложный матч с Грецией. Сегодня бельгийцы выступят без своих ведущих игроков.

На данный момент есть объективные причины к тому, что наша национальная сборная выступает не в оптимальном составе: нет Дзюбы, Смолова. Думаю, впоследствии Кокорина и Денисова тоже будут рассматривать. На мой взгляд, матч завершится вничью: 1:1.

Напомним, что контрольный матч состоится сегодня на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 19.00 по московскому времени. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча Россия - Бельгия

Опрос

Как закончится контрольный матч Россия - Бельгия?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Makedonsky

тоже думаю обе команды забьют, но только мы забьем в свои ворота

15:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...