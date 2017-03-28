Анатолий Бышовец: "С Бельгией Россия сыграет вничью - 1:1"

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что шансы национальной команды на победу в товарищеском матче с Бельгией выше, чем в матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист подчеркнул, что подопечные Роберто Мартинеса выступят без ведущих игроков.

– Анализ встречи с Кот-д'Ивуаром, сделанные выводы и вернувшиеся в состав нашей команды выздоровевшие футболисты помогут улучшить качество игры, – сказал Бышовец. – Шансы на то, чтобы победить в предстоящей встрече, гораздо выше, чем в матче с африканцами. Конечно, Бельгия – сильный соперник, но два дня назад эта команда сыграла сложный матч с Грецией. Сегодня бельгийцы выступят без своих ведущих игроков.

На данный момент есть объективные причины к тому, что наша национальная сборная выступает не в оптимальном составе: нет Дзюбы, Смолова. Думаю, впоследствии Кокорина и Денисова тоже будут рассматривать. На мой взгляд, матч завершится вничью: 1:1.

Напомним, что контрольный матч состоится сегодня на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 19.00 по московскому времени. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча Россия - Бельгия