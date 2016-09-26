Анатолий Бышовец: "Раньше у Головина была перспектива, сейчас я этого сказать не могу"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил последовательность Станислава Черчесова в определении состава национальной команды. Специалист выразил мнение, что Александр Кокорин и Александр Головин не были вызваны в сборную, потому что не проявляют всех своих возможностей на поле.

– Этап, на котором сегодня находится национальная команда, – поиск оптимального состава, – начал Бышовец. – Многое зависит от качества футбола, демонстрируемого в рамках матчей чемпионата России. Тренер пытается подобрать игроков таким образом, чтобы они могли наиболее эффективно взаимодействовать и в парах, и в команде, в целом. В действиях Черчесова при отборе футболистов заметна определенная последовательность.

В настоящее время важно собрать максимум информации о том, кто как влияет на атмосферу в коллективе, на результат. Думаю, с озвученным составом можно согласиться, так как задачи, которые сегодня ставит тренерский штаб, подразумевают конкретную группу игроков. Сейчас мы называем ряд футболистов, которые не вошли в сборную, – это и Кокорин, и Головин. Однако они просто не раскрываются в полную меру. Если у Головина раньше просматривалась перспектива, то сейчас я этого сказать не могу. (Любовь КОНЯЕВА)