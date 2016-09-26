Анатолий Бышовец: "Раньше у Головина была перспектива, сейчас я этого сказать не могу"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил последовательность Станислава Черчесова в определении состава национальной команды. Специалист выразил мнение, что Александр Кокорин и Александр Головин не были вызваны в сборную, потому что не проявляют всех своих возможностей на поле.
– Этап, на котором сегодня находится национальная команда, – поиск оптимального состава, – начал Бышовец. – Многое зависит от качества футбола, демонстрируемого в рамках матчей чемпионата России. Тренер пытается подобрать игроков таким образом, чтобы они могли наиболее эффективно взаимодействовать и в парах, и в команде, в целом. В действиях Черчесова при отборе футболистов заметна определенная последовательность.
В настоящее время важно собрать максимум информации о том, кто как влияет на атмосферу в коллективе, на результат. Думаю, с озвученным составом можно согласиться, так как задачи, которые сегодня ставит тренерский штаб, подразумевают конкретную группу игроков. Сейчас мы называем ряд футболистов, которые не вошли в сборную, – это и Кокорин, и Головин. Однако они просто не раскрываются в полную меру. Если у Головина раньше просматривалась перспектива, то сейчас я этого сказать не могу. (Любовь КОНЯЕВА)
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
головкин - ноль и бездарь. как и бОльшая часть нынешнего "нового" поколения в футболе.
00:24
ivanlevdin
Да это он про Головина так отзывается из-за своей зарубы со Слуцким...
23:32 26 сентября
LeTaon
Вот будет смеху, что тот чемпионат Европы окажется максимумом Головина. У нас уже две полных сборных таких чемпионов, калифов на час.
23:29 26 сентября
Андрей Палыч 1979
Головин в этом сезоне играет намного лучше и перспектива проглядывается.А вы Анатолий Фёдорович,превращаетесь в не компетентного дилитанта...
22:41 26 сентября
AlexSoft
ak-09 Какой же все-таки идиот этот Бышовец. Как можно сравнивать Кокорина и Головина? ======== Конечно ))) Головин - Чемпион Европы, Чемпион России, Кокорин - ? даже и ничего и не чемпион, правда успел к финалу кубка перейти в Питер
22:40 26 сентября
ak-09
Какой же все-таки идиот этот Бышовец. Как можно сравнивать Кокорина и Головина? Первый уже давно закончил с футболом.Второй еще,даже не отыграл полный сезон.
21:08 26 сентября
karwin
Раньше и у Бышовца была перспектива...
20:59 26 сентября
igorvasilevich
Анатолий Бышовец сам без перспективный тренершка.
20:57 26 сентября
spetrov
Как раз Головин-то в последних матчах прибавил. Не в этот, так в следующий раз могут пригласить.
20:41 26 сентября
Ботаникум
А.Ф., а может, к окулисту надо сходить и по поводу "просмотра ПЕРСПЕКТИВЫ" с ним пошушукаться??? Может, "айболит" и ОЧКИ какие пропишет?........
20:33 26 сентября