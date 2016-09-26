20:24 26 сентября | ФУТБОЛ — Сборная России

Анатолий Бышовец: "Раньше у Головина была перспектива, сейчас я этого сказать не могу"

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Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ.Сборная России: вновь без Кокорина и Мамаева

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил последовательность Станислава Черчесова в определении состава национальной команды. Специалист выразил мнение, что Александр Кокорин и Александр Головин не были вызваны в сборную, потому что не проявляют всех своих возможностей на поле.

– Этап, на котором сегодня находится национальная команда, – поиск оптимального состава, – начал Бышовец. – Многое зависит от качества футбола, демонстрируемого в рамках матчей чемпионата России. Тренер пытается подобрать игроков таким образом, чтобы они могли наиболее эффективно взаимодействовать и в парах, и в команде, в целом. В действиях Черчесова при отборе футболистов заметна определенная последовательность.

В настоящее время важно собрать максимум информации о том, кто как влияет на атмосферу в коллективе, на результат. Думаю, с озвученным составом можно согласиться, так как задачи, которые сегодня ставит тренерский штаб, подразумевают конкретную группу игроков. Сейчас мы называем ряд футболистов, которые не вошли в сборную, – это и Кокорин, и Головин. Однако они просто не раскрываются в полную меру. Если у Головина раньше просматривалась перспектива, то сейчас я этого сказать не могу. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

головкин - ноль и бездарь. как и бОльшая часть нынешнего "нового" поколения в футболе.

00:24

ivanlevdin

Да это он про Головина так отзывается из-за своей зарубы со Слуцким...

23:32 26 сентября

LeTaon

Вот будет смеху, что тот чемпионат Европы окажется максимумом Головина. У нас уже две полных сборных таких чемпионов, калифов на час.

23:29 26 сентября

Андрей Палыч 1979

Головин в этом сезоне играет намного лучше и перспектива проглядывается.А вы Анатолий Фёдорович,превращаетесь в не компетентного дилитанта...

22:41 26 сентября

AlexSoft

ak-09 Какой же все-таки идиот этот Бышовец. Как можно сравнивать Кокорина и Головина? ======== Конечно ))) Головин - Чемпион Европы, Чемпион России, Кокорин - ? даже и ничего и не чемпион, правда успел к финалу кубка перейти в Питер

22:40 26 сентября

ak-09

Какой же все-таки идиот этот Бышовец. Как можно сравнивать Кокорина и Головина? Первый уже давно закончил с футболом.Второй еще,даже не отыграл полный сезон.

21:08 26 сентября

karwin

Раньше и у Бышовца была перспектива...

20:59 26 сентября

igorvasilevich

Анатолий Бышовец сам без перспективный тренершка.

20:57 26 сентября

spetrov

Как раз Головин-то в последних матчах прибавил. Не в этот, так в следующий раз могут пригласить.

20:41 26 сентября

Ботаникум

А.Ф., а может, к окулисту надо сходить и по поводу "просмотра ПЕРСПЕКТИВЫ" с ним пошушукаться??? Может, "айболит" и ОЧКИ какие пропишет?........

20:33 26 сентября

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