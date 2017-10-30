Анатолий Бышовец: "Не стоит думать, что Зобнин будет играть"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что наставник национальной команды Станислав Черчесов вызвал полузащитника "Спартака" Романа Зобнина на сбор перед играми с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", начало – 16.00, время московское) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21.45) для реабилитации. Он также отметил, что игра голкипера красно-белых Александра Селихова заслуживает внимания.

– Не думаю, что для Селихова закрыты двери сборной, – сказал Бышовец. – И шансы на попадание в команду у него есть. Время сейчас работает на него. И если оценивать его игру, то она заслуживает внимания.

– Зобнин очень давно не играл. Зачем его вызвали?

– Роман – игрок сборной, и травму он получил в национальной команде. Не стоит думать, что он будет играть. Зобнин – член коллектива, и вызов в сборную важен для реабилитации. И в целом это важный посыл команде. Футболисты сборной в дальнейшем будут понимать, что даже после травмы тренеры их не забывают. И этот посыл дает игроку четкий сигнал в его необходимости.

– Владислав Игнатьев справедливо приглашен?

– Я давно за ним наблюдаю. Сегодня при трех защитниках в "Локо" у Владислава получается "гуляй поле". В целом Игнатьев дает большой объем. В то же время он достаточно универсален и неуступчив в борьбе. И главное, отвечает тем тактическим задачам, которые ставятся перед игроками его амплуа: строг в обороне и полезен в созидании. Хотя есть и небольшой перебор на этой позиции – Фернандес, он, Смольников… Правда, матч "Зенит" – "Локомотив" подтвердит актуальность этого приглашения.

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