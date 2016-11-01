Анатолий Бышовец: "Качество игры Глушакова говорит само за себя"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец уверен, что невызов нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в состав национальной команды носит объективный характер. Специалист уверен, что форвард не получил приглашения из-за травмы.

- Причина отсутствия Дзюбы в основном составе носит объективный характер: думаю, у него есть какие-то незначительные травмы, - сказал Бышовец. - Ведь Черчесов хорошо знает игровые и личностные качества Артема, в дополнительной проверке он не нуждается. А отсутствие Шатова… Просто сейчас стоит задача привлечь в сборную новых футболистов, дать им шанс.

В составе есть Джикия. И то, что им интересовались команды двух стран, говорит о наличии потенциала и способностей. Приятно, что Георгий сделал выбор в пользу России.

Вернулся Кокорин. Последние матчи, которые он провел, оставили положительное впечатление. В сумме с рекомендациями Луческу это дало нужный результат. У Александра есть способности, которые он еще сможет раскрыть.

Глушакова снова пригласили в национальную команду, оно и понятно - качество игры говорит само за себя. Он ярко выступает за "Спартак". Денис является лидером красно-белых на сегодняшний момент. (Любовь КОНЯЕВА)