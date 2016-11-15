Анатолий Бышовец: "Играть без футболистов "Зенита" и ЦСКА - очередное испытание для сборной России"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен, что национальная команда одержит победу в товарищеском матче над Румынией. Специалист надеется, что эта встреча станет более зрелищной, чем предыдущая игра с Катаром (1:2).

- Выступать без футболистов "Зенита" и ЦСКА - очередное испытание для сборной России, - начал Бышовец. - По качеству матч с Румынией должен получиться более зрелищным и содержательным, чем с Катаром, однако в этот раз соперник намного сильнее. Возможно, это послужит дополнительным стимулом для нашей команды.

Что касается состава, изменения могут произойти в обороне и вратарской линии. Вместо Васина и Кутепова на поле могут выйти Новосельцев и Семенов, а в воротах - сыграть Беленов. Плюсом для нас станет то, что сборная Румынии находится сейчас не в лучшем состоянии. Они проиграли Польше. Думаю, что Россия победит - 1:0.

Трансляция матча Россия - Румыния