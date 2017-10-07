Анатолий Бышовец: "Игра Кокорина в защите - пример для "Спартака"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов смогут играть одновременно. По его словам, полузащитник Александр Головин перспективен, но у него есть проблемы в менталитете.

– Вы видите, как Кокорин и Смолов могут играть вместе?

– Конечно. Это рациональное решение. Все обращают внимание на голы Кокорина, а я бы сказал о том, как он действует в обороне – это пример защитникам "Спартака".

– В чем именно?

– Вот пример из матча с "Ливерпулем". Когда идет стенка, то Кокорин, находясь с соперником на фланге, играет со своим до конца. Спартаковцам в такой ситуации забили, потому что защитник остановился, не побежал за оппонентом.

– Головин может стать новым Аршавиным, быть новым лидером сборной?

– Пока не могу так сказать. Впечатления о Головине хорошие, видна перспектива. Но матч с "МЮ" показал проблему – она не в его футбольных качествах, а в менталитете. Аршавин был очень искушен. Андрей не до конца реализовал себя, но его понимание игры, интеллект выше, чем сейчас у Головина. (Сергей ЕГОРОВ)

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