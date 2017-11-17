Анатолий Бышовец: "Группа жизни" для сборной России: Уругвай, Сенегал, Панама"

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" назвал "группу смерти" и "группу жизни" для национальной команды на чемпионате мира-2018. В среду определились все участники финального турнира и их распределение по корзинам. Россия как страна-хозяйка попала в первую восьмерку. Жеребьевка состоится 1 декабря в Кремле.

– Назовите ваши группы жизни и смерти при жеребьевке финального этапа ЧМ-2018?

"Группа смерти": Испания, Коста-Рика и Нигерия.

Прошедший матч с Испанией можем оценить как ценный опыт, мы увидели, насколько тяжело давалась игра. А ведь в официальных встречах цена ошибки будет выше. Именно поэтому выберу Испанию.

У нас печальный опыт встречи с Коста-Рикой. Эта сборная и на прошлом ЧМ выглядела впечатляюще, была такой кровопийцей, которая всем портила нервы.

Нигерия очень ярко, смело смотрелась во встрече с Аргентиной в Краснодаре. Команда хорошо сбалансирована, высокий средний уровень. В моем понимании, Нигерия – это своего рода африканская Германия. Хорошее сочетание техники и умения навязать силовую борьбу.

"Группа жизни": Уругвай, Сенегал, Панама.

Уругвай назвал больше по историческим причинам. Хочется, чтобы наши футболисты восстановили справедливость за ЧМ-1970, когда во встрече сборных СССР и Уругвая ошибся арбитр, и это привело к нашему поражению.

Сенегал не столь хорошо укомплектован, как, скажем, Нигерия. За редким исключением не вижу звезд, которые бы ярко проявляли себя. Плюс и опыта выступлений на таком уровне не так много.

Для Панамы это первый опыт участия в ЧМ и вряд ли эта команда покажет что-то сверхъестественное. (Сергей ЕГОРОВ)

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