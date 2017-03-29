Анатолий Бышовец: "Эксперименты и поиск в сборной России продолжаются"

Заслуженный тренер СССР в интервью "СЭ" Анатолий Бышовец подвел итоги товарищеского матча Россия – Бельгия (3:3), отметив, что главный тренер Станислав Черчесов продолжает искать костяк команды.

– Какие впечатления от матча с Бельгией?

– Двоякие. Начало и концовка порадовали – настроем, самоотдачей. С другой стороны, эксперименты и поиск продолжаются, что сказывается на результате.

– Какой поиск? Семь матчей при новом тренере сыграно.

– Черчесов большинство встреч провел не оптимальным составом, много травм. В этот раз мы вновь увидели разницу в классе команд, отсюда и преимущество бельгийцев на протяжении полутора таймов. Впрочем, гости преждевременно прекратили играть, уверовав в победу.

– Только с этим связываете то, что Россия смогла сравнять счет?

– Нет. Сыграли свою роль замены и, может быть, тот факт, что футболисты отошли от схемы: эмоции захлестнули. Результат позволит несколько снизить напряженность вокруг сборной, но проблемы остались.

– Вы понимаете, какую команду строит Черчесов?

– Черчесов не имеет инерции предыдущих команд, для него это новая работа. Нужно сформировать, обновить сборную, а времени нет. Есть и сложности, связанные с комплектованием костяка. Из-за травм нет баланса в игре. Нет футболистов, которые могли бы придать скорость, разнообразие. Нет лидера. (Сергей ЕГОРОВ)