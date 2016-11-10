Анатолий Бышовец: "Эксперимент дал отрицательный результат. Но отрицательный результат – тоже результат"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал краткую оценку игре национальной команды в контрольном матче с Катаром (1:2). Бышовец отметил, что результат матча не соответствует происходившему на поле.

- Результат в этой игре не отображает происходившее на футбольном поле. Не думаю, что итог мог быть отрицательным, учитывая незабитый пенальти Кокорина. Первый тайм играл экспериментальный состав – выбранная схема создала дискомфорт для отдельных игроков, которые в клубах в три защитника не играют. Мы увидели несогласованность действий. От этого и два пенальти. Содержание игры? Она была обезличена, хотя первые 15-20 минут довольно активно играли на половине поля соперника. Это создавало хорошие предпосылки для второго мяча, но команда не сумела удержать данный уровень. Замены, сделанные тренером Катара, придали игре хозяев остроту и осмысленность в атаке. В то же время печально проигрывать к такой команде, как Катар. Конечно, тяжело дался переход от заснеженных полей и мороза к жаркому климату. Плюс еще и перелет и смена часовых поясов отрицательно сказались на физическом состоянии игроков. Но Катар – не та команда, которой можно проигрывать. И возможности у нас были… Просто мы их не реализовали.

– В чем главная причина поражения – климат, перелет или тактика?

– И первое, и второе, и третье. Еще и несыгранность футболистов в центральной зоне обороны. Перемещение, переход из обороны в атаку. Разные моменты сказались на структуре игры. Но главная причина – недопонимание игроков.

– Победить сегодня могли?

– Я рассчитывал именно на победу. Ни в коем случае не думал о поражении. Сегодня достаточно информации, чтобы все достаточно проанализировать и внести коррективы к матчу с Румынией (15 ноября). Впереди еще перелеты и процесс акклиматизации. Из-за этого во многом были эксперименты. Держали в запасе Новосельцева, Семенова. Думаю, что этот эксперимент дал отрицательный результат. Но отрицательный результат – тоже результат. (Ярослав СУСОВ)