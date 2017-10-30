Анатолий Бышовец: "Дзюба потерял уверенность и стабильность"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец связал невызов в команду нападающего "Зенита" Артема Дзюбы с низкой результативностью форварда. В этом сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 1 мяч.

– Главная причина невызова Дзюбы - он не в оптимальном состоянии. И вчерашний матч ("Зенит" разгромно проиграл "Локомотиву" - 0:3. - Прим. "СЭ") показал, что это не прошлогодний Дзюба. Артем потерял уверенность, а вместе с ней и стабильность. Думаю, это связано с качеством игры и минимальным количеством забитых мячей. А если учитывать его статус, то он – игрок не для скамейки.

– Его шансы на ЧМ призрачны?

– В карьере форварда уже бывали моменты, когда Дзюба умел доказывать, что он игрок.

– Денисов, учитывая его игру, не вызван из-за личностных отношений?

– Нет, там нет личностных отношений. Денисов – игрок определенного амплуа. И если взять вчерашний матч, то он незаметен, но крайне эффективен. И при нынешней схеме его игра, конечно, укрепит среднюю линию. В то же время на этой позиции есть необходимость в более универсальных игроках, умеющих созидать.

Даже приглашение Зобнина – это шаг на перспективу. Ведь Роман проделывал не только качественную работу в центре поля, но и был очень полезен в атаке. Поэтому понятно, что тренер ориентируется на перспективу. К тому есть еще молодой Кузяев.

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