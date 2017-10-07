Анатолий Бышовец: "Денисов не является незаменимым игроком"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что любой специалист правильно поступит в том случае, если он уберет из состава футболиста, который не умеет подчинить личные интересы командным. При этом он сравнил нападающих Артема Дзюбу и Антона Заболотного, отметив, что у второго из них есть шанс попасть на чемпионат мира-2018.

– Вы бы вернули Дзюбу в сборную? Черчесов говорит, что стоит подумать о необходимости наличия габаритных форвардов – не считаете, что здесь речь не о качествах игрока, а о конфликте с нападающим?

– Набирается целая группа... Дзюба, Денисов, какие-то подозрения о Габулове. Но это все ерунда. Когда ты убираешь футболиста, зная, что он не умеет подчинить личные интересы командным, это правильно. Хотя и очень сложно.

– Так нужен Дзюба сборной?

– Я бы говорил о сравнении Дзюбы и Заболотного. У последнего есть основания считаться кандидатом в сборную. Но не факт, что он реализует шанс. Аванс нужно отработать.

– А Денисов?

– Впечатления от общения с ним хорошие, мы одно время жили неподалеку. Характер есть, свое понимание футбола – тоже. Семину удалось найти к нему подход, хавбек стал капитаном. У Игоря много положительных качеств. Он игрок определенного амплуа – разрушитель, но есть Глушаков,Тарасов, скоро подойдет Зобнин. Денисов не незаменимый игрок, надо учитывать и возраст, и то, что строится новая команда. Вспоминаю, когда в 1990-м я принял сборную СССР, и Горлукович, и Хидиятуллин с пониманием отнеслись к подобным факторам. (Сергей ЕГОРОВ)

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