Анатолий Бышовец: "Было бы закономерно, если бы пост номер один в сборной занял Лунев"

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что несмотря на отсутствие в заявке национальной команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября) нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, он не видит причин, по которым форвард не сможет поехать на чемпионат мира. Специалист подчеркнул, что сегодня не стоит сравнивать форварда питерцев Александра Кокорина с Андреем Аршавиным.

– Как считаете, почему в оглашенном списке на товарищеские матчи сборной России нет Дзюбы?

– Черчесов достаточно хорошо знаком с Артемом. И потом, тренера есть задача расширить круг кандидатов, поэтому, кстати, приглашение Заболотного вполне объяснимо и очень своевременно.

– Вы не связываете отсутствие Дзюбы с историей с фото, на котором Артем изображал усы?

– Нет. У Черчесова достаточный уровень юмора и я не думаю, что это можно серьезно воспринимать.

– Не считаете, что Дзюба может пропустить чемпионат мира?

– У Артема было мало игрового времени – имелось повреждение. Но вчерашний матч с "Краснодаром" он провел хорошо. Мой прогноз в отношении поездки Дзюбы на чемпионат мира оптимистичный. Решая еврокубковые задачи "Зенита", у него будет достаточно европейской практики, чтобы улучшить игровой тонус. Не вижу ничего, что помешало бы Дзюбе попасть в состав сборной на чемпионат мира.

– Кокорин вернулся в национальную команду. Это ее новый лидер, каким был Аршавин?

– Подчинить себя интересам команды – свойственно для Черчесова и я рад, что это появилось у Кокорина. А по поводу сравнений с Аршавиным, не думаю, что на сегодня они равноценны. А вот связка Смолова с Кокориным уже просматривается, как ведущая в атаке.

– Сейчас здорово играет Андрей Лунев. Он вытеснит Акинфеева из состава?

– Есть два матча и, скорее всего, они проведут по одной игре. Качество игры Лунева оставляет очень хорошее впечатление и если бы он занял пост номер один – это было бы закономерно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)