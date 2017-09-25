Анатолий Бышовец: "Было бы закономерно, если бы пост номер один в сборной занял Лунев"

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что несмотря на отсутствие в заявке национальной команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября) нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, он не видит причин, по которым форвард не сможет поехать на чемпионат мира. Специалист подчеркнул, что сегодня не стоит сравнивать форварда питерцев Александра Кокорина с Андреем Аршавиным.
– Как считаете, почему в оглашенном списке на товарищеские матчи сборной России нет Дзюбы?
– Черчесов достаточно хорошо знаком с Артемом. И потом, тренера есть задача расширить круг кандидатов, поэтому, кстати, приглашение Заболотного вполне объяснимо и очень своевременно.
– Вы не связываете отсутствие Дзюбы с историей с фото, на котором Артем изображал усы?
– Нет. У Черчесова достаточный уровень юмора и я не думаю, что это можно серьезно воспринимать.
– Не считаете, что Дзюба может пропустить чемпионат мира?
– У Артема было мало игрового времени – имелось повреждение. Но вчерашний матч с "Краснодаром" он провел хорошо. Мой прогноз в отношении поездки Дзюбы на чемпионат мира оптимистичный. Решая еврокубковые задачи "Зенита", у него будет достаточно европейской практики, чтобы улучшить игровой тонус. Не вижу ничего, что помешало бы Дзюбе попасть в состав сборной на чемпионат мира.
– Кокорин вернулся в национальную команду. Это ее новый лидер, каким был Аршавин?
– Подчинить себя интересам команды – свойственно для Черчесова и я рад, что это появилось у Кокорина. А по поводу сравнений с Аршавиным, не думаю, что на сегодня они равноценны. А вот связка Смолова с Кокориным уже просматривается, как ведущая в атаке.
– Сейчас здорово играет Андрей Лунев. Он вытеснит Акинфеева из состава?
– Есть два матча и, скорее всего, они проведут по одной игре. Качество игры Лунева оставляет очень хорошее впечатление и если бы он занял пост номер один – это было бы закономерно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Игорь Акинфеев
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Андрей Аршавин
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Анатолий Бышовец
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Андрей Лунев
spetrov
Время Лунева еще придет. Тут надо понимать некоторые вещи. Например, играет команда, а не только вратарь. Поэтому ставить в заслугу только Луневу нынешнее состояние дел с пропущенными "Зенитом" не совсем правильно. И у вратарей, повторюсь, все немного иначе. Менять их периодически не совсем правильно. Поэтому если Акинфеев уйдет, то уйдет окончательно. Нельзя будет так - сейчас уйди, а потом давайте попросим вернуться, как с армейскими защитниками. В этой связи приведу цитату из книги Шумахера, которую постоянно вспоминаю: "Я живу в постоянном страхе перед травмой, которая на долгое время может вывести меня из строя. До сих пор мне удавалось внушать себе, будто боль – это плод собственного воображения, поэтому я способен не обращать внимания на свои поврежденные кости. Примером для меня остается Зепп Майер. С травмами, несмотря на все недуги, он с блеском провел одну за другой более 400 игр подряд. Глубокая рана на колене – я играю дальше. Зубы стиснуты до хруста. Потом больница, двенадцать швов. А в следующую субботу я снова в воротах. Я не терплю жалостливости. До сих пор мне всегда удавалось забыть о боли. 1980 год. Чемпионат Европы в Италии. На тренировке я падаю и неудачно приземляюсь на руки. Подозрительный хруст. Моментальный отек подтверждает мои худшие опасения: безымянный палец на левой руке сломан, сама рука ни к черту не годится. Спокойно, Тони, только не раскрывай рта. Если Дерваль или врач команды пронюхают про перелом, тебя немедленно отошлют домой. Запасной вратарь Франке тут же встанет вместо меня. И кто даст гарантию, что мое место в сборной сохранится за мной?".
14:51