Алла Шишкина: "Пусть футболисты тренируются по 10 часов, как мы"

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-2016 в синхронном плавании Алла Шишкина подчеркнула, что сборная России по футболу нуждается в обновлении. Также она выделила игру Игоря Акинфеева на Euro-2016.

– Продолжите фразу: "Сборная России – это команда…"

– …которую пора обновлять.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает футболистам, чтобы достойно представлять страну?

– Продолжительности тренировок. Пусть работают, как мы, – по 10 часов в день, тогда ситуация изменится.

– К кому из игроков национальной команды у вас нет претензий по итогам чемпионата Европы, а кто возмутил?

– Мне запомнилась игра Акинфеева, он молодец! Неоднократно спасал сборную. А возмутил… Правильнее сказать – не оправдал надежд. Многое ждали от Дзюбы, но он так и не забил…