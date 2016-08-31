20:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алла Шишкина: "Пусть футболисты тренируются по 10 часов, как мы"

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Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-2016 в синхронном плавании Алла Шишкина подчеркнула, что сборная России по футболу нуждается в обновлении. Также она выделила игру Игоря Акинфеева на Euro-2016.

 
Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ (слева) и полузащитник "Зенита" Олег ШАТОВ: настроение - отличное!"Будут больше тренироваться и меньше тусоваться – все получится!"

– Продолжите фразу: "Сборная России – это команда…"

– …которую пора обновлять.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает футболистам, чтобы достойно представлять страну?

– Продолжительности тренировок. Пусть работают, как мы, – по 10 часов в день, тогда ситуация изменится.

– К кому из игроков национальной команды у вас нет претензий по итогам чемпионата Европы, а кто возмутил?

– Мне запомнилась игра Акинфеева, он молодец! Неоднократно спасал сборную. А возмутил… Правильнее сказать – не оправдал надежд. Многое ждали от Дзюбы, но он так и не забил…

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КОММЕНТАРИИ (5)
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tigana.1982

Да что вы говорите!? Они после 5 туров уже устали! Футболисты Краснодара по две игры в неделю сыграли - и в последних играх еле ноги волочат. А если они еще тренироваться будут - до поля не дойдут...

21:52

Vlаdimir

Они слабенькие - не выдержат! Плюс нужно силы оставить и на отдых ... активный!

21:36

Platinum1991

Однозначно надо много трудиться, чтобы на поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Даже дисциплина и та на поле хромает у игроков! Это НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! А нашим командам есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! Отработка ударов чего стоит и их НАДО отрабатывать и уметь обращаться с мячом на ТЫ! Тут надо соизмерять силу и точность удара, а не лупить, с ДУРУ, по местным воробьям! Расчёт и хладнокровие тоже отрабатывается на тренировке! Всего и не перечислишь, но а спорить с судьями тоже НЕ НАДО! Всё внимание на игре, а не на спорах с судьями! А это дисциплина и ХРОМАЕТ на обе ноги, руки и МОЗГИ! Для тренера это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества, а НАГРАДА за футбольные ТРУДЫ не заставит себя ждать и сторицей вернётся МЕДАЛЯМИ, КУБКАМИ, местами в Еврокубках! То-то и ОНО!!!

20:57

SportXpressNick

условный Дзюба и так на месячную зряплату может себе купить несколько бумеров, которые дарили золотым медалистам олимпиады. Зачем ему по 10 часов тренироваться?

20:29

Убийца бобика

а Шишкина права, чёрт побери-только не 10 часов а 22 часа, может тогда и изменится что-то

20:21

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