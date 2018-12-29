Алексей Яшин: "Люди думают, что Месси при виде корочки ЗМС скажет: "Пусть он играет"?"

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин, проведший 12 сезонов в НХЛ, в интервью RT отметил, что у него нет обиды из-за успехов футбольной сборной России на ЧМ. По его словам, ничего плохого в званиях ЗМС футболистов он не видит.

– У вас как у представителя хоккейного мира нет обиды, что по успехам футбольной сборной с ума сходила вся страна, а долгожданное золото Игр отметили гораздо скромнее?

​– Не может быть никакой обиды, ведь все это общий успех нашей страны. Я уже не хоккеист, а простой болельщик, так что одинаково радуюсь и за футбол, и за хоккей, и за гандбол с биатлоном. Ребята-футболисты большие молодцы. Обыграть испанцев по меркам их вида спорта – шикарное достижение.

– В таком случае объясните, почему многие звезды спорта негативно восприняли вручение футбольной сборной званий заслуженных мастеров спорта.

– Ждал этого вопроса, давайте попробую пояснить. Это мое мнение – и возможно, оно кому-то не понравится. ЗМС – это достижение, которое высоко оценивается только в нашей стране, а за ее пределами никто на него не посмотрит.

Или люди думают, что наши футболисты прилетят в "Барселону", покажут эту корочку Месси – и тот скажет: "Тренер, этот парень ЗМС, я посижу на лавке, а он пусть играет!"? Безусловно, это крутое звание, его надо заслужить, и ничего плохого в том, что страна решила таким образом отметить их игру на ЧМ, я не вижу.