Алексей Вербов: "Футболистов нужно было наградить. Но по-другому"

Волейболист сборной России Алексей Вербов высказал свое мнение по поводу поста Екатерины Гамовой о том, что присвоение футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпиона мира, снижает значимость этой награды.



- Я поддерживаю Гамову. Существуют какие-то общепризнанные правила. Понятно, что есть исключения, которые прописаны в Положении о присвоении почетных званий и их в какой-то степени можно отнести к результату выступления наших футболистов, но такого раньше не случалось, - сказал Вербов. - Футбол тоже относится к спортивным играм.



Поэтому ситуация двоякая. Для футболистов четвертьфинал чемпионата мира - это потолок. Наверное, они прыгнули даже выше головы, показав сумасшедшую отдачу и настрой, но для всех других спортсменов, которые пыхтят и зарабатывают это звание, добиваясь тех результатов, которые прописаны в положении, ситуация не совсем справедливая.



Тут нужно найти золотую середину. Мне кажется, что как-то отметить футболистов наша страна должна была и для этого есть масса способов. Например, у меня есть медаль ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени.





Вручение футболистам такой награды не обидело бы девяносто девять процентов остальных спортсменов. Как писали Евгений Кафельников, Дмитрий Мусэрский и другие, теперь это звание потеряло свою значимость.



- А для вас?



- Если честно, нет. Понимаю, за что его получил. Знаю, что эта награда останется после меня, и мои дети будут гордиться мной. И лично для себя не вижу в этом никакой проблемы.

Хотя, поставив себя на место других спортсменов, понимаю, что для кого-то это может быть важно. То есть футболистов наградить было можно, потому что для них четвертьфинал чемпионата мира - это реальное достижение, но как-то по-другому. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)