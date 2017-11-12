Алексей Сорокин: "Важно сделать выводы с прицелом на ЧМ-2018"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал "СЭ" ситуацию с организацией товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1). После завершения встречи, напомним, у болельщиков возникли проблемы с выходом с трибун.

– Сейчас важно разобрать итоги организации матча Россия – Аргентина и сделать необходимые выводы с прицелом на предстоящий чемпионат мира, – говорит Сорокин. – Конечно, исходные данные летом будущего года у нас будут несколько иными, чем были сейчас. Уже заработает ближайший к "Лужникам" вестибюль метро "Спортивная", вокруг стадиона будет совсем другая среда – с дополнительной временной инфраструктурой, развлечениями для болельщиков, стендами партнеров и спонсоров ФИФА. Как и на Кубке конфедераций, все будет спланировано с прицелом на то, чтобы болельщикам было комфортно и интересно до и после футбола провести досуг, рассчитанный на всю семью. (Сергей ЕГОРОВ)

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