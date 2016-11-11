20:14 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алексей Сорокин: "Красава" - яркое, дерзкое и звучное название мяча"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил яркость новой формы сборной России, разработанной к Кубку конфедераций-2017. Также Сорокин отметил, что ему понравилось название официального мяча турнира.

 
Форма сборной России для Кубка конфедераций-2017.Презентована форма сборной России на Кубок конфедераций-2017

– Как вам форма?

– Яркая. Красивая. Заметная. Немножко напоминает ту, что была у нашей команды в 80-х годах. Как известно, в те времена мы имели очень солидную сборную. Надеемся, что новая форма принесет удачу.

– Почему решили сделать ее в ретро-стиле?

– Это вопрос больше к разработчикам и РФС. Я могу лишь предположить, что в этом есть какая-то историческая связь со сборной былых годов, которая играла хорошо.

– Почему вообще наша команда так часто меняет дизайн?

– Тоже не могу ответить. Наверное, стремимся к совершенству, к эстетике.

– Мяч Кубка конфедераций получил название "Красава". Не думаете, что это слишком узкороссийская тема?

– Название яркое. Даже звучное и дерзкое. Но в то же время "красава" – эпитет, который мы слышим часто от болельщиков в адрес футболиста, забившего красивый гол. И во дворах, в любительском футболе, вы часто услышите это слово. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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PitersS

Красава по "фене"-молодец.. Боюсь, что этот молодец будет залетать не в те ворота.

21:59

YurovTheBest

сленг гопников

21:41

streletc1783

"красава"-так говорят только приблатненные малограмотные ушлёпки. Сорокин похоже из них. Красава,задирака это будет чемп тюряги.

21:33

rivera

Форму только не цвета стен Бутырской тюрьмы или Крестов !!!

21:05

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