Алексей Смертин выступил на форуме ООН

Бывший капитан сборной России, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин выступил на социальном форуме совета по правам человека ООН, сообщает официальный сайт РФС. Форум прошел в Женеве с 1 по 3 октября.

Смертин выступил 2 октября на панельной дискуссии "Инклюзивность, равенство и противодействие дискриминации в футболе". Он подвел итоги прошедшего чемпионата мира 2018 года в России, а также рассказал о дальнейших шагах РФС в рамках программы по противодействию расизму и дискриминации в футболе.

- В преддверии чемпионата мира мы создали целую систему по противодействию дискриминации, нам удалось снизить количество подобных проявлений, и наша команда не собирается останавливаться на достигнутом, - сказал Смертин. - Поэтому мы и дальше планируем сотрудничество с ООН, с Уполномоченными по правам человека и общественными организациями - футбол идеальная площадка для диалога, способная внести вклад в развитие межкультурных и межнациональных связей не только в России, но и во всем мире.