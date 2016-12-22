13:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алексей Попов: "Рейтинг ФИФА не показатель. Результаты сборной плачевные"

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Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов, проведший два матча за вторую сборную России, считает, что не стоит обращать внимания на рейтинг ФИФА, в котором национальная команда опустилась на рекордно низкое для себя 56-е место.

– Прежде всего необходимо смотреть на результаты сборной России, а они плачевные, – сказал Попов. – Все грустно, а рейтинг не показатель. Все хозяева чемпионатов мира имели низкие места в классификации ФИФА.

Рад, что чемпионат мира пройдет в нашей стране, но успешного выступления не жду. Нужно болеть за команду и поддерживать ее при любом результате. (Сергей АСТАХОВ)

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