Алексей Попов: "Рейтинг ФИФА не показатель. Результаты сборной плачевные"

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов, проведший два матча за вторую сборную России, считает, что не стоит обращать внимания на рейтинг ФИФА, в котором национальная команда опустилась на рекордно низкое для себя 56-е место.

– Прежде всего необходимо смотреть на результаты сборной России, а они плачевные, – сказал Попов. – Все грустно, а рейтинг не показатель. Все хозяева чемпионатов мира имели низкие места в классификации ФИФА.

Рад, что чемпионат мира пройдет в нашей стране, но успешного выступления не жду. Нужно болеть за команду и поддерживать ее при любом результате. (Сергей АСТАХОВ)