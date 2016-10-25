Алексей Попов: "Не давите на Джикия, пусть сделает выбор сам!"

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов считает защитника пермяков Георгия Джикия перспективным футболистом и отмечает, что игрок имеет все шансы уехать в Европу. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Федерации футбола Грузии.

– Джикия – перспективный футболист с хорошим ударом, скоростной, – сказал Попов. – Георгий молод, возможно, из него получится отличный профессионал. Сейчас им интересуются сборные России и Грузии. Он должен принять решение самостоятельно и выступать за ту страну, которая ему ближе. Не нужно давить на игрока.

Здесь невозможно что-то посоветовать. Он должен решить для себя, чего конкретно хочет добиться. Если он будет достойно выступать за любую из национальных команд, то у него есть все шансы уехать в Европу. Ведь главное, как ты тренируешься, как проявляешь себя на поле. Но в настоящее время сборная России находится на 53-м месте в рейтинге ФИФА. Думаю, сейчас спрос на российских футболистов невелик. Тем более в нашей стране большие зарплаты. Не все готовы уехать в Европу и получать меньше. (Любовь КОНЯЕВА)

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