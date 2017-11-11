Алексей Морозов: "Не в чем упрекнуть сборную России по итогам игры с Аргентиной"

Экс-капитан сборной России по хоккею Алексей Морозов после контрольного матча Россия – Аргентина (0:1) выразил восхищение столичным стадионом "Лужники". Минувшая встреча стала первой на этом стадионе после реконструкции.

– Арена обалденная, – сказал Морозов. – Отличная атмосфера на трибунах. В первый раз взял сына на футбол, и ему очень понравилось. Жаль, у наших не получилась игра, могу выделить Акинфеева. Ребята старались, даже несмотря на давление, а ведь аргентинцы приехали в боевом составе. Упрекнуть наших парней не в чем. Все выложились до последнего. Надеемся, тоже самое будет на чемпионате мира. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина