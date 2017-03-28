21:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алексей Миранчук: "Задача была простая – усилить, обострить, стараться забить"

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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после ничьей с Бельгией (3:3) в товарищеском матче отметил, что команда хорошо провела второй тайм. По словам хавбека, надо играть раскованно и дальше. Миранчук вышел на замену на 72-й минуте и забил гол. 

- Задача была простая – усилить, обострить, стараться забить. Что в какой-то мере получилось, - отметил миранчук во флэш-интервью. 

- Игра Россия в конце встречи – то, к чему стремиться команда?

- Конечно, всегда стремимся играть отлично. Сегодня проявили характер, надо продолжать в том же духе. Главное – играть раскованно, не бояться. Это мы и показали во втором тайме. Надо играть на таком же уровне и дальше.

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