Алексей Миранчук: "Все в сборной России понимают, что не должны были проигрывать Кот-д'Ивуару"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что национальная команда разобрала ошибки, допущенные в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2). 28 марта россияне встретятся с Бельгией.

– Все ребята в команде очень расстроены, мы понимаем, что не должны были проигрывать, – цитируют "Известия" Миранчука. – Крайне сложно оценивать результат матча с Кот-д'Ивуаром. Вроде бы нам удавалось создавать моменты, угрожать воротам противника. Но они свои моменты реализовали, а мы – нет. На следующий день после матча мы посмотрели игру, разобрали ошибки. Сейчас надо сделать правильные выводы и продолжить работать.