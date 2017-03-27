14:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алексей Миранчук: "Все в сборной России понимают, что не должны были проигрывать Кот-д'Ивуару"

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Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что национальная команда разобрала ошибки, допущенные в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2). 28 марта россияне встретятся с Бельгией.

– Все ребята в команде очень расстроены, мы понимаем, что не должны были проигрывать, – цитируют "Известия" Миранчука. – Крайне сложно оценивать результат матча с Кот-д'Ивуаром. Вроде бы нам удавалось создавать моменты, угрожать воротам противника. Но они свои моменты реализовали, а мы – нет. На следующий день после матча мы посмотрели игру, разобрали ошибки. Сейчас надо сделать правильные выводы и продолжить работать.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/673802

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