Алексей Миранчук: "Сейчас общее восприятие сборной России поменялось"

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки в интервью RT отметили, что их задача играть, побеждать и радовать болельщиков. Хавбеки также добавили, что сейчас общее восприятие национальной команды поменялось.

– В четверг стали известны последние участники ЧМ и оказалось, что сборная России – худшая, согласно рейтингу ФИФА. Это задевает, раздражает или вообще не повод расстраиваться?

Антон: Об этом думают только люди, находящиеся около футбола. Журналисты, болельщики. Нам все равно, наши задачи играть, побеждать, радовать себя и наших поклонников. Считать цифры? Нет, это не для меня.

Алексей: Да, это правда внутри футбола об этом не думают. Испания тогда бы приехала, посмотрела на рейтинг и решила, что обыграет нас на "одной ноге"? Вы верите, в то, что такое возможно? Я – нет.

– Многие говорят, что Испания и правда играла в полсилы…

Алексей: Достаточно посмотреть несколько матчей с участием испанцев, чтобы понять, что они всегда так действуют на поле. Спокойно и убаюкивающе.

– Каково понимать, что место на самом престижном футбольном турнире досталось исключительно потому, что вы – хозяева?

Антон: Ну, ведь многие команды прошли через это. Здесь нет негатива или позитива, это данность.

Алексей: При большом желании всегда можно найти, к чему придраться. К примеру, если бы мы участвовали в отборе, в случае неудачи нашлись бы желающие закопать команду. Правда, отмечу, что сейчас общее восприятие сборной России поменялось. Конечно, иногда слышишь неприятные высказывания, но большинство болельщиков нас поддерживают.

Антон: Просто люди видят, как выкладываются и пашут футболисты. Отсюда и формируется новое восприятие.

– Как это часто бывает, сейчас все размышляют над тем, с кем должна сыграть сборная России, чтобы выйти из группы. Не спрашиваю вас, кто слабейший, интереснее другое – с кем бы вы хотели поспорить за выход из группы?

Алексей: Меня всегда удивляли такие вопросы. Как можно сделать такой выбор? Ведь все команды, которые едут на ЧМ интересные и сильные.

Антон: К тому же, еще до чемпионата мира нас ждут топ-матчи против Бразилии и Франции. Сейчас каждый матч интересен.