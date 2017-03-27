Алексей Миранчук: "Сборная России все больше понимает, как надо играть"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что команда проходит процесс становления и все лучше понимает требования тренера. 24 марта россияне в товарищеском матче уступили Кот-д'Ивуару (0:2), а 28 марта сыграют с Бельгией.

- Что должно быть у профессионального игрока? - цитирует ТАСС Миранчука. - У тебя есть минимум дней, и ты должен уметь готовиться при разных требованиях в клубе и сборной. Как говорит Станислав Саламович, у тебя должен быть как ключик: повернул - и все, ты примерно знаешь, что от тебя требуют, ты должен перестроиться и выполнять.

Конечно, понимаешь, что на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 все ждут отличного выступления и результата, и ты об этом задумываешься и концентрируешься еще больше. Но, с другой стороны, это радость для болельщиков, для страны, и даже чуть-чуть отлегает от головы и от сердца. Это просто твое любимое дело, надо выкладываться максимально, и тогда все будет отлично.

Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат.