Алексей Миранчук: "С Дзюбой в сборной пока не виделся"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что не виделся с Артемом Дзюбой в расположении сборной России. По словам Миранчука, старые обиды уже забыты.

– Вы в сборной, наверное, столкнулись с тем, кто еще недавно называл вас ребенком – за происшествие в матче "Зенит" – "Локо" этой весной. Объяснились ли с Артемом Дзюбой?

– Нет, почему-то его не увидел. Ни с кем по той ситуации не говорил.

– Что на вас тогда нашло, когда, уходя на замену, откинули мяч? Вы же спокойный воспитанный парень.

– Поступил, конечно, неправильно и полностью раскаиваюсь. Как-то эмоции захлестнули. Но ведь мяч подвинули метров на 15 вперед от того места, где его и надо вводить в игру. Взял его и пнул на то самое место. Детская ошибка, за которую поплатился. Буду теперь знать.

– Нет ли там перебора агрессии со стороны соперника? Ну что это: "Мы тебя поймаем, достанем"…

– Да нормально все уже. Воспринял эти слова с улыбкой. Все забыто. (Сергей ЕГОРОВ)