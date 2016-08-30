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Алексей Миранчук: "С Дзюбой в сборной пока не виделся"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что не виделся с Артемом Дзюбой в расположении сборной России. По словам Миранчука, старые обиды уже забыты.

– Вы в сборной, наверное, столкнулись с тем, кто еще недавно называл вас ребенком – за происшествие в матче "Зенит" – "Локо" этой весной. Объяснились ли с Артемом Дзюбой?

 
Полузащитник "Локомотива" Алексей МИРАНЧУК и нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА, повздорившие в мае в матче чемпионата России, в сборной пока что не пересекутся. У Артема травма колена.Алексей Миранчук: "Были варианты со "Спартаком" и "Зенитом", но решил остаться в "Локо"

– Нет, почему-то его не увидел. Ни с кем по той ситуации не говорил.

– Что на вас тогда нашло, когда, уходя на замену, откинули мяч? Вы же спокойный воспитанный парень.

– Поступил, конечно, неправильно и полностью раскаиваюсь. Как-то эмоции захлестнули. Но ведь мяч подвинули метров на 15 вперед от того места, где его и надо вводить в игру. Взял его и пнул на то самое место. Детская ошибка, за которую поплатился. Буду теперь знать.

– Нет ли там перебора агрессии со стороны соперника? Ну что это: "Мы тебя поймаем, достанем"…

– Да нормально все уже. Воспринял эти слова с улыбкой. Все забыто. (Сергей ЕГОРОВ)

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