Алексей Миранчук: "Привыкаю к сборной России"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после тренировки в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против команды Коста-Рики отметил, что ему приятно вернуться в родные края. По его словам, он продолжает привыкать к национальной команде, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Можете ли выделить какие-то особенности подготовки сборной именно в Краснодаре? И насколько приятно вам возвращаться в эти края, ведь вы родом из Славянска-на-Кубани?

– Вернуться сюда, домой, приятно. Всегда зимой приезжаю сюда. Есть еще игры против "Краснодара", так что часто здесь бываю, ко мне приезжают родственники. Это мои родные края. Погода удивила, если честно. Я созванивался с бабушкой, она всегда информирует меня, но чтобы настолько тепло было, не ожидал. Наоборот, это приятно. Ощущения, что сбор за границей проходит. То есть условия шикарные.

– Родственники придут на матч с Коста-Рикой?

– Думаю, да.

– Перед этим интервью вас представили, как игрока сборной. Вы улыбнулись. Непривычно?

– (Улыбается). Привыкаю сейчас.